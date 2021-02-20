Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Опубликовано душераздирающее письмо умирающего от COVID-19 юриста 

Павел Тиунов 1 час назад
Опубликовано душераздирающее письмо умирающего от COVID-19 юриста
Фото: Reuters
Жительница штата Техас Сони Кипурос опубликовала предсмертное письмо своего супруга, который скончался от последствий заражения коронавирусом, сообщает издание Daily. В послании он признается жене в любви и обещает не сдаваться.
45-летний юрист Билли Лоредо заразился инфекцией в ноябре. За пару недель у него развились проблемы с дыханием, его госпитализировали. Состояние мужчины постепенно ухудшалось, несмотря, что хронических заболеваний у него выявлено не было. Лоредо, как мог боролся за свою жизнь: на протяжении двух недель он старался обходиться без подключения к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики назначили ему интубацию трахеи. Перед операцией Лоредо написал письмо супруге, которое оказалось предсмертным.
В послании мужчина заявил жене, что он продолжает борьбу за свою жизнь только потому, что хочет снова увидеть её. Он назвал супругу самым важным человеком в своей жизни, по которому скучает каждый день. Лоредо признался, что не был идеальным мужем, хотя всегда старался им быть.

«Если я не выкарабкаюсь, я хочу, чтобы ты знала, что я прожил с тобой прекрасную, счастливую жизнь, и никогда бы не променял это на все богатства мира. Я люблю тебя. Я буду и дальше бороться. С любовью, Билли», — написал он.

13 декабря Билли Лоредо скончался.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Мексике медбрат, тяжело переносящий заболевание COVID-19, перед интубацией трахеи записал обращение к родственникам. 28-летний Серхио Эрнандес перед отправкой на операцию заявил, что для него «настал час истины». Он попросил, чтобы его всегда помнили, кем он был. При этом медик заявил, что «вернется».
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
Комментарии 1
В мире , Серхио Эрнандес
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
03:56
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
Происшествия Криминал
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
00:46
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
Общество
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
00:52
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
Происшествия Криминал
Мэру российского города сожгли иномарку
01:38
Мэру российского города сожгли иномарку
Происшествия
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
01:44
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
Происшествия Криминал
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
00:16
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
Происшествия Новости Москвы
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
00:41
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
Происшествия Криминал
Боевик расстрелял полицейских
00:06
Боевик расстрелял полицейских
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение