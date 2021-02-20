Опубликовано душераздирающее письмо умирающего от COVID-19 юриста 

Жительница штата Техас Сони Кипурос опубликовала предсмертное письмо своего супруга, который скончался от последствий заражения коронавирусом, сообщает издание Daily. В послании он признается жене в любви и обещает не сдаваться.

45-летний юрист Билли Лоредо заразился инфекцией в ноябре. За пару недель у него развились проблемы с дыханием, его госпитализировали. Состояние мужчины постепенно ухудшалось, несмотря, что хронических заболеваний у него выявлено не было. Лоредо, как мог боролся за свою жизнь: на протяжении двух недель он старался обходиться без подключения к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики назначили ему интубацию трахеи. Перед операцией Лоредо написал письмо супруге, которое оказалось предсмертным.

В послании мужчина заявил жене, что он продолжает борьбу за свою жизнь только потому, что хочет снова увидеть её. Он назвал супругу самым важным человеком в своей жизни, по которому скучает каждый день. Лоредо признался, что не был идеальным мужем, хотя всегда старался им быть.

«Если я не выкарабкаюсь, я хочу, чтобы ты знала, что я прожил с тобой прекрасную, счастливую жизнь, и никогда бы не променял это на все богатства мира. Я люблю тебя. Я буду и дальше бороться. С любовью, Билли», — написал он.

13 декабря Билли Лоредо скончался.