Нью-йоркская прокуратура начала «копать» под Трампа

Прокурор Сайрус Вэнс из Нью-Йорка направил запрос в налоговую комиссию города о предоставлении данных налоговых отчислений компании бывшего президента США Дональда Трампа.
Своей задачей Вэнс видит установление факта завышения Трампом стоимости своих активов для получения более выгодных кредитных условий. Кроме того, прокуратура пытается выяснить, имело ли место последующее занижение Трампом той же стоимости для уменьшения объемов налоговых отчислений.
Помимо налоговой комиссии, органы направили запрос кредиторам Trump Organization.
Как передает «Газета.ru», ряд экспертов убежден в политической подоплеке начавшегося процесса.