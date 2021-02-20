Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Нью-йоркская прокуратура начала «копать» под Дональда Трампа 

Русская Планета и ещё 2 3 часа назад
Нью-йоркская прокуратура начала «копать» под Трампа
Фото: globallookpress.com
Прокурор Сайрус Вэнс из Нью-Йорка направил запрос в налоговую комиссию города о предоставлении данных налоговых отчислений компании бывшего президента США Дональда Трампа.
Своей задачей Вэнс видит установление факта завышения Трампом стоимости своих активов для получения более выгодных кредитных условий. Кроме того, прокуратура пытается выяснить, имело ли место последующее занижение Трампом той же стоимости для уменьшения объемов налоговых отчислений.
Трамп пообещал продолжать путь к «величию США»
Помимо налоговой комиссии, органы направили запрос кредиторам Trump Organization.
Как передает «Газета.ru», ряд экспертов убежден в политической подоплеке начавшегося процесса.
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
Русская Планета: последние новости
Российский «Спутник» назвали в Канаде триумфом Российский «Спутник» назвали в Канаде триумфом Джо Байден осыпал обвинениями Россию и Владимира Путина Джо Байден осыпал обвинениями Россию и Владимира Путина Россию назвали угрозой для всех стран НАТО Россию назвали угрозой для всех стран НАТО
В мире , Дональд Трамп , Генпрокуратура РФ , Нью-Йорк , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
С Андреем Мягковым простились в Москве
01:44
С Андреем Мягковым простились в Москве
Общество
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
00:39
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
Происшествия
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
00:47
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
Происшествия
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
00:42
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
Новости Москвы Общество
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
03:00
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
Происшествия
Водитель выжил после падения самолета на машину
00:19
Водитель выжил после падения самолета на машину
Происшествия В мире
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
00:28
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
Происшествия Новости Москвы
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
00:55
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение