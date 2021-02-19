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В Испании возобновились беспорядки из-за ареста рэпера 

РИА Новости 37 минут назад
В Испании возобновились беспорядки из-за ареста рэпера
Фото: РИА Новости
Акции протеста и беспорядки вновь происходят в испанских городах — они связаны с арестом на этой неделе рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения и арестованного во вторник.
Беспорядки происходят в Барселоне и других каталонских городах. Телеканал 24 Horas транслирует из каталонской столицы кадры с перевернутыми мусорными контейнерами, из которых радикалы построили баррикады и подожгли их. Пожарные пытаются потушить огонь. Протестующие забрасывают представителей сил правопорядка камнями и различными предметами.
Правоохранительные органы Каталонии Mossos de Escuadra просят в социальных сетях не приближаться к опасной зоне.
Участники беспорядков разбивают витрины, они зашли внутрь отделения одного из банков. По данным каталонских правоохранительных органов, пострадали два банка, также сообщается, что радикалы бросали камни в местных жителей, которые вышли на балконы, чтобы призвать их к порядку.
В Жироне произошли столкновения с полицией, когда она преградила путь группе протестующих. Там молодые люди бросают камни и бутылки в полицейских.
В Таррагоне около 200 митингующих приняли участие в шествии, скандируя лозунги в поддержку рэпера и преграждая мусорными контейнерами проезжую часть, сообщает Pais.
Протестующие вырывали дорожные знаки, переворачивали мусорные контейнеры, забрасывали полицию всем, что попадалось под руку, били витрины.
В городе Вильяфранка-дель-Пенедес (провинция Барселона, население 40 тысяч человек) протестующие снесли ограждения перед полицейским участком и забросали краской и камнями полицейскую машину, сообщают правоохранительные органы Mossos de Escuadra в Twitter.
Акции протеста в испанских городах начались во вторник после ареста рэпера Пабло Аселя, приговоренного к 9 месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в песнях и социальных сетях. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. Десятки человек были задержаны, более сотни пострадали, в том числе представители сил правопорядка.
Премьер Испании Педро Санчес в пятницу заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в Испании, однако, по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.
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В мире , Педро Санчес , Пабло Асель , МВД
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