«Весь центр сегодня буквально кишит силами правопорядка. Рядом со зданием парламента несколько десятков автобусов с силами спецназа и полиции. Кроме того, в центр города стянута спецтехника. Произошло несколько незначительных потасовок, результатом которых стало задержание около 30-40 протестующих. А так, полиция ведет себя, в принципе, довольно мирно, время от времени она обращается через громкоговорители к протестующим с призывами разойтись, не блокировать улицы и позволить дорожному движению восстановиться. Оппозиции сегодня удалось вывести на улицы достаточно большое количество людей, потому что, я думаю, подействовали на это призывы двух бывших президентов, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Они обратились к своим сторонникам также выйти на улицы. Кроме того, этот митинг отличается от прошлых тем, что впервые единый кандидат от объединенной оппозиции на пост временного премьер-министра страны, по сути, призвал людей к восстанию. Он заявил о том, что город Ереван должен быть парализован, он заявил о протестах в режиме нон-стоп до тех пор, пока Никол Пашинян и его правительство не подадут в отставку, с тем чтобы появилась возможность у временных властей провести внеочередные выборы в парламент».
В Ереване возобновились акции протеста
Фото: Reuters
Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в Ереване. Они требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, создания временного правительства и последующих прозрачных выборов.
Протестующие идут по центральным улицам в четырех направлениях, передает РИА «Новости». Шествие началось после митинга на площади перед зданием парламента. На площади перед собравшимися выступил кандидат на пост главы временного правительства от оппозиции Вазген Манукян. Он призвал своих сторонников «быть готовыми к восстанию», если премьер Армении не уйдет в отставку под давлением мирных демонстраций.
В центр Еревана стянута полицейская техника. Оцеплено здание парламента. Есть задержанные. Вот что о ситуации в столице Армении рассказывает журналист Ашот Газазян:
Ашот Газазян, журналист из Еревана:
В других районах города митингующие перекрыли дороги, но там стычек с полицией пока что нет.
Ранее оппозиция обьявила Пашиняну ультиматум и призвала добровольно уйти в отставку в течение недели. После истечения этого срока и начался митинг, который оппозиция уже объявили бессрочным.
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В мире , Безопасность , Роберт Кочарян , Никол Пашинян , Серж Саргсян , РИА Новости , Армения , Ереван
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