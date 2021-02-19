В Ереване возобновились акции протеста 

«Весь центр сегодня буквально кишит силами правопорядка. Рядом со зданием парламента несколько десятков автобусов с силами спецназа и полиции. Кроме того, в центр города стянута спецтехника. Произошло несколько незначительных потасовок, результатом которых стало задержание около 30-40 протестующих. А так, полиция ведет себя, в принципе, довольно мирно, время от времени она обращается через громкоговорители к протестующим с призывами разойтись, не блокировать улицы и позволить дорожному движению восстановиться. Оппозиции сегодня удалось вывести на улицы достаточно большое количество людей, потому что, я думаю, подействовали на это призывы двух бывших президентов, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Они обратились к своим сторонникам также выйти на улицы. Кроме того, этот митинг отличается от прошлых тем, что впервые единый кандидат от объединенной оппозиции на пост временного премьер-министра страны, по сути, призвал людей к восстанию. Он заявил о том, что город Ереван должен быть парализован, он заявил о протестах в режиме нон-стоп до тех пор, пока Никол Пашинян и его правительство не подадут в отставку, с тем чтобы появилась возможность у временных властей провести внеочередные выборы в парламент».