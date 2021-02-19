Меркель назвала вакцинацию условием победы над COVID

По словам Меркель, пандемия коронавируса будет побеждена, когда все люди на планете будут вакцинированы. Она объяснила, что продолжительное распространение вируса в больших масштабах способствует его мутации.

«Это будет снижать эффективность вакцин. Поэтому необходимо это предотвращать, все должны участвовать», — добавила канцлер.

Политик отметила, что государствам необходимо соблюдать баланс между «дипломатией» и обязанностью прививать своих граждан.

«В любом случае, я считаю, для демократических стран важно, чтобы мы несли ответственность также перед своими гражданами, а не просто использовали произведенные в Европе вакцины в дипломатических и геополитических целях», — заключила она.