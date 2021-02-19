Депутат Верховной рады предсказал уголовное дело против Зеленского 

«Я могу предположить, что когда изменятся времена и президент потеряет свою неприкосновенность, то наступит время, когда президент Зеленский за принятие решений о наложении санкций будет привлечен к уголовной ответственности», — приводит «Московский комсомолец» слова Кузьмина.