Депутат Верховной рады предсказал уголовное дело против Зеленского 

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ринат Кузьмин предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому уголовное дело из-за санкций, введенных против Виктора Медведчука.
«Я могу предположить, что когда изменятся времена и президент потеряет свою неприкосновенность, то наступит время, когда президент Зеленский за принятие решений о наложении санкций будет привлечен к уголовной ответственности», — приводит «Московский комсомолец» слова Кузьмина.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Ограничения связаны с расследованием СБУ о финансировании терроризма.
После введения санкций партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» пообещала инициировать процедуру импичмента Владимира Зеленского.
В начале февраля санкции также были введены в отношении депутата Рады Тараса Козака. На Украине были отключены принадлежащие ему телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK. СМИ сообщали, что Козак связан совместным бизнесом с Медведчуком.