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Москва

Депутат Верховной рады предсказал уголовное дело против Зеленского 

Вероника Полынина 1 час назад
Депутат Верховной рады предсказал уголовное дело против Зеленского
Фото: ТАСС
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ринат Кузьмин предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому уголовное дело из-за санкций, введенных против Виктора Медведчука.

«Я могу предположить, что когда изменятся времена и президент потеряет свою неприкосновенность, то наступит время, когда президент Зеленский за принятие решений о наложении санкций будет привлечен к уголовной ответственности», — приводит «Московский комсомолец» слова Кузьмина.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Ограничения связаны с расследованием СБУ о финансировании терроризма.
После введения санкций партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» пообещала инициировать процедуру импичмента Владимира Зеленского.
В начале февраля санкции также были введены в отношении депутата Рады Тараса Козака. На Украине были отключены принадлежащие ему телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK. СМИ сообщали, что Козак связан совместным бизнесом с Медведчуком.
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В мире , Виктор Медведчук , Тарас Козак , Владимир Зеленский , Оксана Марченко , СБУ , Верховная Рада , Московский комсомолец
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