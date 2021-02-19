Макрон выступил за диалог с Россией

"Нам нужно вместе заново построить архитектуру общей безопасности", — сказал Макрон, обращаясь к участникам конференции. "Архитектура общей безопасности должна включать в том числе диалог с Россией, — подчеркнул он. — Этот диалог должен быть требовательным, но является необходимым условием для мира в Европе".