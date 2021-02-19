Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Макрон выступил за диалог с РФ и построение новой архитектуры безопасности и доверия 

ТАСС и ещё 5 53 минуты назад
Макрон выступил за диалог с Россией
Фото: Reuters
Франция выступает за диалог с Россией и построение новой международной архитектуры безопасности и доверия. Об этом заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон на специальном мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которое проходит в виртуальном формате.

"Нам нужно вместе заново построить архитектуру общей безопасности", — сказал Макрон, обращаясь к участникам конференции. "Архитектура общей безопасности должна включать в том числе диалог с Россией, — подчеркнул он. — Этот диалог должен быть требовательным, но является необходимым условием для мира в Европе".

Макрон призвал прояснить концепцию политики НАТО и расширить ответственность Европы за свою безопасность.
Видео дня. На выигравшего 29 млн пенсионера подали в суд от зависти
ТАСС: последние новости
Власти Эстонии заявили, что могут сделать первый шаг в ратификации пограндоговора с РФ Власти Эстонии заявили, что могут сделать первый шаг в ратификации пограндоговора с РФ Меркель считает важным выработать общую трансатлантическую повестку по отношениям с РФ Меркель считает важным выработать общую трансатлантическую повестку по отношениям с РФ МИД Украины готовит обращение к ЕС с просьбой ввести новые санкции против России по Крыму МИД Украины готовит обращение к ЕС с просьбой ввести новые санкции против России по Крыму
В мире , Эмманюэль Макрон , НАТО , Германия , США , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
03:56
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
Происшествия Криминал
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
00:46
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
Общество
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
00:52
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
Происшествия Криминал
Мэру российского города сожгли иномарку
01:38
Мэру российского города сожгли иномарку
Происшествия
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
01:44
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
Происшествия Криминал
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
00:16
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
Происшествия Новости Москвы
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
00:41
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
Происшествия Криминал
Боевик расстрелял полицейских
00:06
Боевик расстрелял полицейских
Происшествия В мире
«Киллер-пиротехник» обстрелял авто чиновницы в Красноярске
01:01
«Киллер-пиротехник» обстрелял авто чиновницы в Красноярске
Происшествия
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
00:29
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение