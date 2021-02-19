Новый штамм коронавируса обнаружили в Японии 

Национальный институт инфекционных заболеваний Японии рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции в стране. Он отличается от ранее выявленного британского, южноафриканского и бразильского.

Отмечается, что мутации в вирусе могут вероятно снизить эффективность разработанных вакцин.

Как сообщается в материалах института, в Японии выявили случаи инфицирования линией B.1.1.316, имеющей мутацию E484K в белке-шипе. Она присутствует и в южноафриканском, и в бразильском штаммах. В рамках этой мутации в белке заменяется глутаминовая кислота лизином в аминокислотной позиции 484. Именно это, по мнению ряда экспертов, может снизить эффективность моноклональных антител в нейтрализации вируса. Однако в линии не присутствует мутация N501Y, которую выявили в британском вирусе.

— Было установлено, что генеалогически мутация произошла за пределами Японии. При сверке с данными инициативы GISAID страну, в которой возникла эта мутация, установить не удалось, — сообщают ученые.