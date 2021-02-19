СНБО Украины ввел санкции против Медведчука 

Совбез Украины ввел санкции против лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука . Об этом сообщает УНИАН.

Глава МВД Украины Арсен Аваков добавил, что ограничительные меры также были установлены в отношении жены депутата Рады.

В общей сложности СНБО Украины ввел санкции против 5 россиян, 3 украинцев и 19 юридических лиц, однако их личности пока не раскрываются.