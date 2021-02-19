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СНБО Украины ввел санкции против Медведчука 

Газета.Ru 1 час назад
СНБО Украины ввел санкции против Медведчука
Фото: РИА Новости
Совбез Украины ввел санкции против лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщает УНИАН.
Глава МВД Украины Арсен Аваков добавил, что ограничительные меры также были установлены в отношении жены депутата Рады.
В общей сложности СНБО Украины ввел санкции против 5 россиян, 3 украинцев и 19 юридических лиц, однако их личности пока не раскрываются.
В конце января 2021 года депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Илья Кива заявил, что Госавиаслужба Украины не будет выпускать главу политсовета Виктора Медведчука в Россию. По его словам, ведомство получило соответствующее распоряжение.
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В мире , Илья Кива , Виктор Медведчук , Арсен Аваков , МВД , Верховная Рада
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