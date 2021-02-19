В Конго зафиксирована вспышка чумы

"В настоящее время у нас выявлено около 520 случаев чумы, 31 человек скончался от заболевания, — заявил министр здравоохранения правительства провинции Итури Патрик Карамура. — Есть случаи бубонной чумы, которая вновь появилась в регионе. Выявлены пять случаев легочной чумы".