Девочку в США признали дочерью трех отцов

США суд согласился с тем, чтобы вписать ребенку в свидетельство о рождении сразу трех отцов, получивших потомка с помощью услуг суррогатной матери.

В «семье трех отцов» воспитывается сразу два ребенка, они прибегли к услугам суррогатной матери, а эмбрионы «взяли у друзей», передает «Царьград» со ссылкой на американские СМИ.

Суд в Калифорнии впервые согласился принять всех троих отцами, им разрешили вписать свои имена в свидетельство о рождении девочки. После этого «отцы» решили завести второго ребенка, но среди соседей не все восприняли их намерения доброжелательно.