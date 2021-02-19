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Девочку в Калифорнии признали дочерью трех отцов 

Деловая газета «Взгляд» 8 минут назад
Девочку в США признали дочерью трех отцов
Фото: Скрин видео
В США суд согласился с тем, чтобы вписать ребенку в свидетельство о рождении сразу трех отцов, получивших потомка с помощью услуг суррогатной матери.
В «семье трех отцов» воспитывается сразу два ребенка, они прибегли к услугам суррогатной матери, а эмбрионы «взяли у друзей», передает «Царьград» со ссылкой на американские СМИ.
Суд в Калифорнии впервые согласился принять всех троих отцами, им разрешили вписать свои имена в свидетельство о рождении девочки. После этого «отцы» решили завести второго ребенка, но среди соседей не все восприняли их намерения доброжелательно.
Российская телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале обратила внимание на эту новость, отметив, что событие произошло в калифорнийском городе Сан-Диего.
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В мире , Ксения Собчак , Царьград ТВ , США
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