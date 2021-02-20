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Раненная в голову на протестах в Мьянме девушка умерла 

Lenta.ru и ещё 2 19 минут назад
Раненная в голову на протестах в Мьянме девушка умерла
Фото: Reuters
Девушка по имени Мья Тхве Тхве Хайинг, раненная в голову во время протестов в Мьянме, умерла. Об этом пишет The Straits Times.
Отмечается, что она стала первой жертвой подавления волны протестов, начавшихся после государственного переворота. Девушку ранили еще 9 февраля, когда полиция разгоняла демонстрации в столице страны Нейпьидо. По словам врачей, ранение в голову было огнестрельным.
В больнице Мья Тхве Тхве Хайинг была на аппарате искусственного жизнеобеспечения. Один из врачей заявил, что результаты вскрытия отправят властям, чтобы «добиться справедливости».
Произошедшее осудили представители правозащитной организации Human Rights Watch.

«Руки полицейских из Нейпьидо в крови. Они должны понести ответственности за смерть Мья Тхве Тхве Хайинг (…). Мы все видели кадры, на которых она, безоружная, отвернулась от полиции, чтобы посмотреть на свою сестру, и затем раздался выстрел, а она упала», — говорится в заявлении замдиректора по Азии HRW Фила Робертсона, попавшем в распоряжение «Ленты.ру».

1 февраля в Мьянме произошел государственный переворот. Военные не согласились с итогами осенних выборов, на которых правящая партия «Национальная лига за демократию» (НЛД) одержала решительную победу. Военные объявили о роспуске правительства и задержали президента Мьянмы Вин Мьина и лидера партии Аун Сан Су Чжи, занимающую пост государственного советника и главы МИД.
В стране был введен режим чрезвычайного положения сроком на один год. По его окончании армия пообещала организовать новые выборы, после которых власть передадут новому правительству. Помимо этого, военные пообещали разобраться с фальсификациями на последних парламентских выборах. Пока же вся власть перешла в руки главнокомандующего вооруженными силами страны Мин Аун Хлаина.
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В мире , Происшествия , Фил Робертсон , Human Rights Watch , МИД , Lenta.ru , Бирма , Нейпьидо
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