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СК Белоруссии отказался возбуждать дело по факту смерти протестующего Тарайковского 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 56 минут назад
Минск отказался возбуждать дело из-за смерти протестующего
Фото: ТАСС
Следственный комитет Белоруссии не будет возбуждать уголовное дело по факту смерти первого погибшего в ходе августовских протестов в республике Александра Тарайковского, сообщил глава ведомства Иван Носкевич.

«Продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по фактам массовых беспорядков в период поствыборной кампании. В частности, в рамках расследования дел по ст. 293 УК управлением СК по городу Минску принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Александра Тарайковского», — передает слова Носкевича «БелТа».

По версии следствия, примерно в 23.00 (совпадает с мск) 10 августа 2020 года в ходе массового противостояния в районе станции метро «Пушкинская» Тарайковский, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, отделился от толпы участников протеста и, несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников правоохранительных органов, направился в их сторону.

«Своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, они не знали его истинные мотивы и цели его действий, а с учетом оперативной информации о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих», — сказал глава СК республики.

«В связи с этим сотрудники правоохранительных органов действовали исключительно в рамках имеющихся у них инструкций и применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие, действие которого направлено не на поражение, а на его физическую остановку, с безопасного расстояния, исключающего летальный исход. В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия», — пояснил Носкевич.
Напомним, участник протеста в Минске Александр Тарайковский погиб, по версии белорусских властей, когда собирался бросить взрывное устройство в силовиков. Сообщалось, что у погибшего была судимость за нанесение тяжких телесных повреждений. Было опубликовано видео с моментом, предположительно, гибели Тарайковского.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа прошлого года, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.
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Комментарии 7
В мире , Иван Носкевич , Александр Лукашенко , СКР , МВД , Иркутская Область , Минск , Ук
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