Минск отказался возбуждать дело из-за смерти протестующего

Следственный комитет Белоруссии не будет возбуждать уголовное дело по факту смерти первого погибшего в ходе августовских протестов в республике Александра Тарайковского, сообщил глава ведомства Иван Носкевич

«Продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по фактам массовых беспорядков в период поствыборной кампании. В частности, в рамках расследования дел по ст. 293 УК управлением СК по городу Минску принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Александра Тарайковского», — передает слова Носкевича «БелТа».

По версии следствия, примерно в 23.00 (совпадает с мск) 10 августа 2020 года в ходе массового противостояния в районе станции метро «Пушкинская» Тарайковский, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, отделился от толпы участников протеста и, несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников правоохранительных органов , направился в их сторону.

«Своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, они не знали его истинные мотивы и цели его действий, а с учетом оперативной информации о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих», — сказал глава СК республики.

«В связи с этим сотрудники правоохранительных органов действовали исключительно в рамках имеющихся у них инструкций и применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие, действие которого направлено не на поражение, а на его физическую остановку, с безопасного расстояния, исключающего летальный исход. В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия», — пояснил Носкевич.

Напомним, участник протеста в Минске Александр Тарайковский погиб , по версии белорусских властей, когда собирался бросить взрывное устройство в силовиков. Сообщалось , что у погибшего была судимость за нанесение тяжких телесных повреждений. Было опубликовано видео с моментом, предположительно, гибели Тарайковского.