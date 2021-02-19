Москва и Минск подписали соглашение об экспорте нефтепродуктов

"Цена для белорусских поставщиков нефтепродуктов будет ниже, чем была через прибалтийские порты. И все наши стивидоры и трейдеры, участники от РЖД, мы все пошли на существенные скидки исходя из тех объемов, которые предложила белорусская сторона. Это соглашение удовлетворяет обе стороны", — цитирует Савельева ТАСС.