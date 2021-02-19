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Москва

Россия и Беларусь подписали соглашение об экспорте нефтепродуктов 

Российская Газета и ещё 12 3 часа назад
Москва и Минск подписали соглашение об экспорте нефтепродуктов
Фото: РИА Новости
Россия и Беларусь подписали соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов, отправляемых на экспорт в другие страны, через порты России на Балтике. Об этом сообщает ТАСС.
По словам министра транспорта Виталия Савельева, в 2021 году через российские порты Усть-Луга и Санкт-Петербург будет отправлено не менее 2,1 млн тонн белорусских нефтепродуктов.

"Цена для белорусских поставщиков нефтепродуктов будет ниже, чем была через прибалтийские порты. И все наши стивидоры и трейдеры, участники от РЖД, мы все пошли на существенные скидки исходя из тех объемов, которые предложила белорусская сторона. Это соглашение удовлетворяет обе стороны", — цитирует Савельева ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия готова начать транзит белорусских нефтепродуктов через балтийские порты Усть-Луга и Санкт-Петербург уже в марте. Соглашением предусмотрено, что с 2021 по 2023 год они могут принять до 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов.
В Беларуси работают два крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) Мозырский и Новополоцкий. Ежегодно страна экспортирует около 11 млн тонн нефтепродуктов — бензина, дизельного топлива, газойля, масел и мазута. Половина объемов уходит в соседние страны железной дорогой или автомобильным транспортом, а половина направляется на экспорт через порты стран Балтии — Литву и Латвию. Крупнейшие покупатели белорусских нефтепродуктов — Великобритания и Нидерланды. При этом поставки осуществляются также в страны Азии, Африки, Латинской и Северной Америки.
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В мире , РЖД , ИТАР-ТАСС , Минск , Москва , Санкт-Петербург
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