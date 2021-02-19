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Байден впервые в качестве президента США примет участие в G7 

Газета.Ru 1 час назад
Байден впервые в качестве президента США примет участие в G7
Фото: Газета.Ru
Джо Байден впервые в качестве президента США примет участие в заседании лидеров государств Группы семи (G7), встреча пройдет в формате видеоконференции в пятницу, 19 февраля. Об этом информирует агентство Reuters.
Отмечается, что на мероприятии будут обсуждены планы по борьбе с пандемией коронавируса, восстановлению разрушенной мировой экономики и противодействию вызовам Китая.
По данным агентства, в своей речи американский лидер сосредоточится на глобальной борьбе с коронавирусом, в том числе затронет вакцины против инфекции, а также их распределение.
Помимо Байдена, впервые на заседании G7 будет присутствовать новый премьер-министр Италии Марио Драги, чье правительство принесло присягу в минувшую субботу, 13 февраля.
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В мире , Джозеф Байден , Марио Драги , Reuters , Италия , Китай , США
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