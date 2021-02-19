В октябре 2015 года над Египтом, как сообщал «Рамблер», на борту самолета «Аэробус А321», летевшего из Шарм-эш-Шейха Санкт-Петербург , сработало самодельное взрывное устройство. Погибли 224 человека. После этого власти России приостановили авиасообщение с Египтом. В 2018 году оно было возобновлено между столицами стран.

Вчера в Министерстве гражданской авиации Египта сообщили о достижении принципиальной договоренности с российскими коллегами о возобновлении чартерных рейсов из России в курортные города Египта. Там рассказали, что точная дата будет определена после необходимых технических согласований и организации логистики.

«Росавиация не подтверждает предположения отдельных СМИ о возобновлении чартерных полетов в курортные города Египта», — сообщили сегодня в пресс-службе федерального агентства.