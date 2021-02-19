Чартерные рейсы в курортные города Египта пока не будут возобновлены. Об этом сообщает ТАСС.
В октябре 2015 года над Египтом, как сообщал «Рамблер», на борту самолета «Аэробус А321», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, сработало самодельное взрывное устройство. Погибли 224 человека. После этого власти России приостановили авиасообщение с Египтом. В 2018 году оно было возобновлено между столицами стран.
Вчера в Министерстве гражданской авиации Египта сообщили о достижении принципиальной договоренности с российскими коллегами о возобновлении чартерных рейсов из России в курортные города Египта. Там рассказали, что точная дата будет определена после необходимых технических согласований и организации логистики.
«Росавиация не подтверждает предположения отдельных СМИ о возобновлении чартерных полетов в курортные города Египта», — сообщили сегодня в пресс-службе федерального агентства.
В ноябре посол России в Египте Георгий Борисенко заверил в заинтересованности России в возобновлении чартерного сообщения с египетскими курортными городами, а некоторыми из объективных обстоятельств, которые этому препятствуют, назвал тот факт, что до сих пор не решен вопрос с полагающимися родственникам жертв теракта компенсациями, и необеспечение надлежащих мер безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха.