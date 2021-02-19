Украина обвинила Россию в провокации с пленными в ДНР

По его словам, «боевики» согласились отпустить удерживаемых лиц вне процедур минского и нормандского форматов.

«Они сказали, что отдадут тому человеку, который свято верит в Минские соглашения, и назвали фамилию этого народного депутата», — сказал Резников.

Министр обвинил Россию в том, что она таким образом подрывает существующие форматы обмена пленными и пояснил, что Украина никогда не согласится на такие предложения. При этом он добавил, что Киев готов забрать своих граждан, если республики согласятся передать их официальным украинским представителям.

«Мы готовы забрать всех наших без каких-либо условий и ограничений», — пояснил чиновник.

Позже президент Украины Владимир Зеленский объявил , что Киев будет отказываться от любых предложений по обмену пленными, кроме как в формате «всех на всех». «Других форматов обмена мы не знаем, других форматов обмена мы не признаем», — подчеркнул глава государства.

Согласно официальной позиции Киева, закрепленной в «законе о реинтеграции Донбасса», Россия является страной-агрессором, начавшим боевые действия на юго-востоке Украины, а власти ДНР и ЛНР — ее марионеточными правительствами на оккупированных территориях. Москва настаивает на своей полной непричастности к конфликту и считает его внутренним делом Украины.