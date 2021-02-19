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Москва

Украина обвинила Россию в провокации с пленными 

Lenta.ru 1 час назад
Украина обвинила Россию в провокации с пленными в ДНР
Фото: ТАСС
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что намерение самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) передать Киеву нескольких пленных в одностороннем порядке через депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука — российская провокация. Об этом пишет УНИАН.
По его словам, «боевики» согласились отпустить удерживаемых лиц вне процедур минского и нормандского форматов.

«Они сказали, что отдадут тому человеку, который свято верит в Минские соглашения, и назвали фамилию этого народного депутата», — сказал Резников.

Министр обвинил Россию в том, что она таким образом подрывает существующие форматы обмена пленными и пояснил, что Украина никогда не согласится на такие предложения. При этом он добавил, что Киев готов забрать своих граждан, если республики согласятся передать их официальным украинским представителям.
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«Мы готовы забрать всех наших без каких-либо условий и ограничений», — пояснил чиновник.

С инициативой в одностороннем порядке передать Киеву удерживаемых лиц при посредничестве Медведчука ранее выступили полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Наталья Никонорова и Владислав Дейнего. В ответ глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что «возвращения граждан — это вопрос не Медведчука, это вопрос Украины».
Позже президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев будет отказываться от любых предложений по обмену пленными, кроме как в формате «всех на всех». «Других форматов обмена мы не знаем, других форматов обмена мы не признаем», — подчеркнул глава государства.
Согласно официальной позиции Киева, закрепленной в «законе о реинтеграции Донбасса», Россия является страной-агрессором, начавшим боевые действия на юго-востоке Украины, а власти ДНР и ЛНР — ее марионеточными правительствами на оккупированных территориях. Москва настаивает на своей полной непричастности к конфликту и считает его внутренним делом Украины.
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В мире , Виктор Медведчук , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , Наталья Никонорова , Владислав Дейнего , Алексей Резников , Верховная Рада , УНИАН , Киев
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