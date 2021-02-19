Здоровых людей заразят COVID-19 ради эксперимента

Британский комитет по этике клинических исследований одобрил эксперимент по намеренному заражению здоровых людей коронавирусом, чтобы изучить его воздействие на организм. Однако российские специалисты смысла в этом эксперименте не видят.

Исследование планируется провести в марте. Для участия в нём наберут 90 добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет «с наименьшим риском осложнений от коронавируса», а затем инфицируют их в «безопасной и контролируемой среде». За участниками будут наблюдать медики и учёные. Эксперимент продлится 17 дней. Добровольцам разрешат вернуться домой только после того, как их перестанут считать заразными, к тому же им выплатят компенсацию — 4,5 тысячи фунтов в год (465 тысяч рублей). В эту стоимость войдут и последующие тесты.

На само исследование правительство Великобритании выделило 34 млн фунтов (3,5 млрд рублей).

После этого исследования учёные перейдут к следующему этапу: они сделают прививку добровольцам, а затем инфицируют их. Это поможет выявить самые эффективные методы лечения COVID-19, а также наилучший интервал между прививками и наилучшую дозу для защиты от инфекции.

Во время этого исследования пусть и небольшая, но опасность для участников эксперимента всё же есть. Обычно такие эксперименты проводят для проверки вакцин. То есть людей сначала вакцинируют — часть плацебо, часть вакцины, а потом инфицируют. Зачем ещё и заражать, непонятно, — сообщил телеканалу «360» российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн

Как писал NEWS.ru, власти США изучают 23 случая смерти в штате Нью-Йорк после вакцинации от коронавируса. Однако связь между кончиной и принятием препарата пока не установлена. В штате Нью-Йорк сейчас проходит вакцинация приоритетных категорий жителей. В частности, к ним относятся пожилые, медработники, пациенты домов престарелых. Также вакцинация касается людей с хроническими заболеваниями независимо от их возраста, а также сотрудники экстренных служб: полицейские, пожарные, работники общественного транспорта, почтальоны.