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Дипломаты США попросили привить их «Спутником V» 

Артём Кульша 47 минут назад
Дипломаты США попросили привить их «Спутником V»
Фото: ТАСС
Дипломаты США попросили власти России привить их вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает The Washington Post.
Американские власти не смогли гарантировать поставку нужного числа доз вакцины, произведенной в США, для сотрудников Государственного департамента в ближайшем будущем, в связи с чем некоторые дипломатические работники попросили российские власти привить их «Спутником V».

«Унизительный опыт для дипломатов, представляющих самую богатую страну мира», — сообщает The Washington Post.

Госдепартамент рекомендовал обратившимся не использовать российскую вакцину, потому что пока она не одобрена Всемирной организацией здравоохранения и Центрами США по контролю и профилактике заболеваний, но позволил им принимать решения о своем здоровье самостоятельно.

«Для самой богатой страны мира неловко просить о благотворительности, когда дело идет о вакцинах. Особенно если учесть, что лучшие вакцины произведены в США», — заявил The Washington Post один из американских дипломатов с Ближнего Востока.

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В мире , ВОЗ , Госдеп США , Washington Post
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