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Москва

США вводят санкции против 43 граждан Беларуси 

Российская Газета 1 час назад
США объявили о санкциях против белорусов
Фото: ТАСС
Вашингтон введет санкции против 43 граждан Беларуси. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
Как сказано в документе, 18 февраля Госдепартамент США предпринял действия, чтобы ввести визовые ограничения против 43 физических лиц Беларуси, "ответственных за подрыв демократии".
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Под ограничения подпадают официальные лица высокого ранга из сектора юстиции, руководители и рядовой состав правоохранительных ведомств, судьи и прокуроры, принимавшие участие в вынесении приговоров к тюремному заключению участникам несанкционированных акций, а также административный состав высших учебных заведений, возражавший против участия студентов в манифестациях. При этом конкретные лица названы не были.
Ранее США уже ввели санкции против 66 граждан Беларуси.
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В мире , Энтони Блинкен , Госдеп США , США
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