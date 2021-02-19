Россиянка спасла американскую семью от замерзания

Гостившая у родственников россиянка помогла внукам, проживающим в США , спастись от аномальных холодов в Техасе.

Россиянка по имени Лилия приехала в гости к родственникам в США, но задержалась из-за начавшейся пандемии коронавируса, а затем застала аномальные холода в Техасе, передает канал «360»

«Воду [из батарей] слили вовремя — система отопления не перемерзла. Большинство не знает, что воду нужно было сливать», — рассказала женщина.

Она также отметила, что в американских магазинах не продают одежду, предназначенную для таких суровых морозов, однако ее семье повезло, так как они ездили в горы и имели необходимые вещи. Кроме того, россиянка вязала теплые свитера своим внукам.

«Спасло то, что жила в России», — считает Лилия.

Напомним, беспрецедентная снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества , больше всего пострадал штат Техас.

Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 38 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина.

После этого жители Техаса столкнулись с проблемами с качеством водопроводной воды, более 260 тыс. человек живут на территориях, где не работают системы водоснабжения.