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ВТО потребовала у Британии отдать вакцины бедным странам 

Lenta.ru и ещё 3 52 минуты назад
ВТО потребовала у Британии отдать вакцины бедным странам
Фото: Reuters
Великобритания должна незамедлительно отдать свои вакцины от коронавируса бедным странам. С таким требованием выступила новая глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, ставшая первой африканкой на этом посту, ее слова приводит телеканал «Би-би-си».

«Я не думаю, что следует дожидаться появления излишков и того момента, когда все [британцы] получат вакцину», — заявила Оконджо-Ивеала.

По ее словам, подобная тактика будет отвечать интересам как бедных, так и богатых стран.
Глава ВТО рассказала, что мировая экономика рискует потерять 9 триллионов долларов, если к середине года богатые страны вакцинируют половину своего населения, а бедные страны не привьют свое.

«Половину этих убытков понесут богатые страны», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что богатые государства заказали на один миллиард доз вакцины от коронавируса больше, чем необходимо для вакцинации всех жителей этих стран. При этом в январе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обвинил богатые страны в «вакцинном национализме». По его словам, в борьбе за закупки вакцин такие государства игнорировали потребности менее развитых стран.
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В мире , Антониу Гутерреш , ВТО , ООН , Австралия , Канада , США , Великобритания , Япония
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