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«Зеленые паспорта» для вакцинированных в Израиле заработают с 21 февраля 

News.ru 25 минут назад
Для вакцинированных в Израиле начнут действовать «Зеленые паспорта»
Фото: Stefan Kiefer/imageBROKER.com
В Израиле с 21 февраля начнут действовать «зелёные паспорта» для вакцинированных от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн
По словам министра, уже в ближайшее воскресенье прошедшие вакцинацию или перенёсшие коронавирус граждане смогут посещать спортзалы, концерты, отели и синаноги, зарегистрированные для в соответствии с нормативами «Зелёного паспорта».
Эйдельштейн также объявил, что в ближайшее время в стране появятся рабочие места, где сотрудники смогут пройти вакцинацию или каждые 48 часов проходить тест на COVID.
Обязательная вакцинация в стране отсутствует, никакие персональные санкции к непрошедшим предъявлять не станут.
В настоящее время министерство здравохранения работает над внедрением так называемых «зелёных паспортов» — документов вакцинации.
Особое внимание будет уделено защите этих документов от подделки.
Ранее стало известно, что власти Палестины осуждают действия Израиля, который препятствует доставке в сектор Газа вакцины российского производства «Спутник V». Об этом заявил официальный представитель правительства Палестины Ибрагим Мельхем.
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В мире , Юлий Эдельштейн , Израиль
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