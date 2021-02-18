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Порошенко купил украинский телеканал «Прямой» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 36 минут назад
Порошенко купил украинский телеканал «Прямой»
Фото: РИА Новости
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал собственником украинского телеканала «Прямой», купив его у экс-депутата Верховной рады Владимира Макеенко.
По его словам, владельцем канала является Prime Assets Capital, структура, которая на 100% «принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу». Порошенко отметил, что заплатил большие деньги, чтобы покрыть долги канала и многое другое, передает РИА «Новости».
На сайте партии «Европейская солидарность», лидером которой является политик, сообщается, что он купил телеканал у бывшего народного депутата Владимира Макеенко.
Он добавил, была информация, что телеканал собираются закрыть, что против «Прямого» Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) может рекомендовать ввести санкции.

«Вчера у меня был ужин с одной из послов Большой Семерки, и у меня разрывался телефон, он стал красным. Из всех источников я получил сообщение — 19 числа против господина Макеенко будут введены санкции, канал Прямой будет закрыт», — подчеркнул Порошенко, уточнив, что часть сообщений показал послу.

Утром в четверг ему позвонил Макеенко и попросил помощи в защите телеканала. Порошено подчеркнул, что свобода слова и стандарты работы журналиста на телеканале будут сохранены.
В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.
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В мире , Виктор Янукович , Владимир Макеенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ТРК "Петербург-Пятый канал" , Интерфакс
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