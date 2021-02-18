Порошенко купил украинский телеканал «Прямой» 

Бывший президент Украины Петр Порошенко стал собственником украинского телеканала «Прямой», купив его у экс-депутата Верховной рады Владимира Макеенко.

По его словам, владельцем канала является Prime Assets Capital, структура, которая на 100% «принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу». Порошенко отметил, что заплатил большие деньги, чтобы покрыть долги канала и многое другое, передает РИА «Новости»

На сайте партии «Европейская солидарность», лидером которой является политик, сообщается, что он купил телеканал у бывшего народного депутата Владимира Макеенко.

Он добавил, была информация, что телеканал собираются закрыть, что против «Прямого» Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) может рекомендовать ввести санкции.

«Вчера у меня был ужин с одной из послов Большой Семерки, и у меня разрывался телефон, он стал красным. Из всех источников я получил сообщение — 19 числа против господина Макеенко будут введены санкции, канал Прямой будет закрыт», — подчеркнул Порошенко, уточнив, что часть сообщений показал послу.

Утром в четверг ему позвонил Макеенко и попросил помощи в защите телеканала. Порошено подчеркнул, что свобода слова и стандарты работы журналиста на телеканале будут сохранены.