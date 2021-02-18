Израиль и Сирия обменялись заключенными с помощью России

Состоялся обмен заключенными между Сирией Израилем , проведенный при посредничестве России , сообщило государственное информационное агентство Сирии SANA.

«В рамках завершения программы обмена заключенными, проведенной при посредничестве РФ, были освобождены из израильских тюрем сирийские заключенные Мухаммад Ахмад Хусейн и Тарек Гадаб аль-Убейдан, они вернулись в свои деревни в провинции Кунейтра», — передает РИА «Новости».

Как отмечает агентство, в среду в рамках обмена также была отпущена на свободу активистка Нахаль аль-Мукит в обмен на израильтянку, по ошибке попавшую на сирийскую территорию в провинции Кунейтра.

Ранее сообщалось, что вторым сирийским заключенным в рамках обмена должен был стать Зияб Кахмуз, однако Клуб палестинских заключенных сообщил, что Кахмуз отказался от освобождения и настаивает на возвращении в родную деревню на оккупированных Израилем Голанских высотах.