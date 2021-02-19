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Американские дипломаты решили привиться вакциной «Спутник V» 

Вечерняя Москва и ещё 14 49 минут назад
Американские дипломаты решили привиться вакциной «Спутник V»
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»
Несколько американских дипломатов, которые работают в Москве, обратились к российским властям с просьбой привить их вакциной «Спутник V».
Отмечается, что препаратов американского производства для дипломатов не хватает во многих странах — Госдеп дал заявку на 315 тысяч доз вакцин для своих сотрудников, но пока получил менее четверти от этого количества.
Российская вакцина еще не получила одобрение ВОЗ или американского регулятора, и Госдеп не рекомендовал своим сотрудникам прививаться ею, но разрешил им самим принимать решение.
По данным источников издания Washington Post, около 13 стран уже предложили сделать прививки дипломатам из США вакцинами, которые ранее они у самих американцев и закупили. Вашингтон принял данное предложение.
Российская вакцина «Спутник V» стала первым в мире зарегистрированным препаратом на основе аденовируса человека. Разработка российских ученых вошла в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке ВОЗ. В России прививочная кампания началась 5 декабря 2020 года.
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В мире , ВОЗ , Госдеп США , Москва , США
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