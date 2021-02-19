Американские дипломаты решили привиться вакциной «Спутник V» 

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Несколько американских дипломатов, которые работают в Москве , обратились к российским властям с просьбой привить их вакциной «Спутник V».

Отмечается, что препаратов американского производства для дипломатов не хватает во многих странах — Госдеп дал заявку на 315 тысяч доз вакцин для своих сотрудников, но пока получил менее четверти от этого количества.

Российская вакцина еще не получила одобрение ВОЗ или американского регулятора, и Госдеп не рекомендовал своим сотрудникам прививаться ею, но разрешил им самим принимать решение.

По данным источников издания Washington Post , около 13 стран уже предложили сделать прививки дипломатам из США вакцинами, которые ранее они у самих американцев и закупили. Вашингтон принял данное предложение.

Российская вакцина «Спутник V» стала первым в мире зарегистрированным препаратом на основе аденовируса человека. Разработка российских ученых вошла в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке ВОЗ. В России прививочная кампания началась 5 декабря 2020 года.