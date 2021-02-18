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WSJ: в ВОЗ выясняют связь хорьковых барсуков и кроликов с распространением COVID-19 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
ВОЗ изучит связь барсуков и кроликов в распространении COVID-19
Фото: РИА Новости
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проверяют версию о том, что какую-то роль в распространении нового коронавируса могли сыграть хорьковые барсуки и кролики, которых продавали на рынке в Ухане. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Steet Journal.
В материале приводятся слова британского зоолога Питера Дасзака, который в числе других специалистов под руководством ВОЗ ранее посетил Китай. Он отметил, что на рынке продавали тушки хорьковых барсуков. Их обнаружили в холодильниках.
Исследователи выяснили, что животные не были заражены вирусом, но были способны его переносить. По словам Дасзака, кроликов также продавали на рынке. Они тоже могут переносить вирус.
Глава отдела вирусологии медицинского центра Университета Эразмус (Роттердам, Нидерланды) профессор Марион Купманс также отметила, что хорьковые барсуки и кролики, предположительно, могут быть переносчиками инфекции. Купманс была участницей миссии ВОЗ в КНР.
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Комментарии
В мире , ВОЗ , Wall Street Journal , Китай , Нидерланды , Нью-Йорк , Роттердам , США
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