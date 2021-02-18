ВОЗ изучит связь барсуков и кроликов в распространении COVID-19

В материале приводятся слова британского зоолога Питера Дасзака, который в числе других специалистов под руководством ВОЗ ранее посетил Китай. Он отметил, что на рынке продавали тушки хорьковых барсуков. Их обнаружили в холодильниках.

Исследователи выяснили, что животные не были заражены вирусом, но были способны его переносить. По словам Дасзака, кроликов также продавали на рынке. Они тоже могут переносить вирус.

Глава отдела вирусологии медицинского центра Университета Эразмус (Роттердам, Нидерланды) профессор Марион Купманс также отметила, что хорьковые барсуки и кролики, предположительно, могут быть переносчиками инфекции. Купманс была участницей миссии ВОЗ в КНР.