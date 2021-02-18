Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Коронавирус стал в восемь раз опаснее 

Lenta.ru 30 минут назад
Коронавирус стал в восемь раз опаснее
Фото: Mustafa Ciftci / Anadolu Agency via Getty Images
Ученые Нью-Йоркского университета, Геномного центра в Нью-Йорке и медицинского центра Маунт-Синай подтвердили, что мутация, характерная для британского, южноафриканского и бразильского штамма коронавируса SARS-CoV-2, увеличивает заразность патогена до восьми раз. Статья специалистов опубликована в журнале eLife, кратко об этом рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.
Мутация D614G в шиповом белке (S-белок), обычно называемая «вариантом G», вероятно, появилась в начале 2020 года и в настоящее время является наиболее распространенной и доминирующей формой вируса SARS-CoV-2 в США. В ходе исследования ученые ввели вирус с D614G в клетки легких, печени и толстой кишки человека. Для сравнения аналогичные культуры были заражены вирусом оригинального типа.
Оказалось, что вариант D614G увеличивал трансдукцию (перенос от клетки к клетке) или трансмиссивность вируса до восьми раз по сравнению с исходным вирусом. При этом SARS-CoV-2 стал более устойчивым к расщеплению, что повышает способность варианта инфицировать клетки, поскольку более устойчивый вариант характеризуется большей долей интактного белка-шипа на вирус.
Ученые предполагают, что вакцины, рассчитанные на вирус с мутацией D614 могут защитить и от новой формы, хотя необходимо провести дополнительную исследования, чтобы понять, как множественные мутации могут взаимодействовать друг с другом и влиять на иммунный ответ.
Видео дня. На Соловьева написали запрос в Генпрокуратуру за слова о Гитлере
Последние новости
СБУ заподозрила российского генерала в организации Иловайского котла СБУ заподозрила российского генерала в организации Иловайского котла Латвия запретила въезд Владимиру Соловьеву Латвия запретила въезд Владимиру Соловьеву Россиянам захотели увеличить отпуска за ненормированный рабочий день Россиянам захотели увеличить отпуска за ненормированный рабочий день
Комментарии 1
В мире , Нью-Йорк , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Забывшую надеть маску Меркель сняли на видео
00:33
Забывшую надеть маску Меркель сняли на видео
Политика
Россиянин разделся на пляже Черного моря при аномальных морозах и попал на видео
00:49
Россиянин разделся на пляже Черного моря при аномальных морозах и попал на видео
Общество
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
02:15
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
США Экология
ДТП с бегущей через дорогу женщиной попало на видео
00:19
ДТП с бегущей через дорогу женщиной попало на видео
Происшествия
Совместные учения России и Ирана в Индийском океане сняли на видео
01:14
Совместные учения России и Ирана в Индийском океане сняли на видео
Войска
Извержение вулкана Этна попало на видео
01:09
Извержение вулкана Этна попало на видео
В мире
Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео
00:51
Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео
Происшествия
Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
00:46
Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
Происшествия
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
00:55
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
Происшествия Криминал
Человек упал под поезд в московском метро
00:21
Человек упал под поезд в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение