Коронавирус стал в восемь раз опаснее 

Ученые Нью-Йоркского университета, Геномного центра в Нью-Йорке и медицинского центра Маунт-Синай подтвердили, что мутация, характерная для британского, южноафриканского и бразильского штамма коронавируса SARS-CoV-2, увеличивает заразность патогена до восьми раз. Статья специалистов опубликована в журнале eLife, кратко об этом рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Мутация D614G в шиповом белке (S-белок), обычно называемая «вариантом G», вероятно, появилась в начале 2020 года и в настоящее время является наиболее распространенной и доминирующей формой вируса SARS-CoV-2 в США. В ходе исследования ученые ввели вирус с D614G в клетки легких, печени и толстой кишки человека. Для сравнения аналогичные культуры были заражены вирусом оригинального типа.

Оказалось, что вариант D614G увеличивал трансдукцию (перенос от клетки к клетке) или трансмиссивность вируса до восьми раз по сравнению с исходным вирусом. При этом SARS-CoV-2 стал более устойчивым к расщеплению, что повышает способность варианта инфицировать клетки, поскольку более устойчивый вариант характеризуется большей долей интактного белка-шипа на вирус.

Ученые предполагают, что вакцины, рассчитанные на вирус с мутацией D614 могут защитить и от новой формы, хотя необходимо провести дополнительную исследования, чтобы понять, как множественные мутации могут взаимодействовать друг с другом и влиять на иммунный ответ.