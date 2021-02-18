Зеленский подарил эмиру Дубая сломанный автомат 

В ходе встречи Владимир Зеленский подарил правителю эмирата Дубай Мохаммеду ибн Рашиду аль-Мактуму автомат «Форт», который на Украине называют чудом оборонной промышленности.

Однако когда шейх попытался присоединить к автомату магазин, оказалось, что он к нему не подходит по размеру. После этого аль-Мактум решил передернуть затвор, но снова потерпел неудачу — механизм заклинило.

«А кто у нас отвечал за подготовку подарков высокой принимающей стороне? Правильно, новоиспеченный руководитель «Укроборонпрома» (Юрий) Гусев. Как выяснилось, идиот. Профессиональный», — приводит РИА ФАН слова Ирины Гавриловой.

«Рамблер» писал, что ранее на Украине заявили, что государственный оборонно-промышленный концерн «Укроборонпром» выигрывает позиции у России на внешних рынках.