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Зеленский подарил эмиру Дубая сломанный автомат 

Вероника Полынина 27 минут назад
Зеленский подарил эмиру Дубая сломанный автомат
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский опозорился во время визита в Объединенные Арабские Эмираты. О конфузе президента рассказала украинская журналистка Ирина Гаврилова.
В ходе встречи Владимир Зеленский подарил правителю эмирата Дубай Мохаммеду ибн Рашиду аль-Мактуму автомат «Форт», который на Украине называют чудом оборонной промышленности.
Однако когда шейх попытался присоединить к автомату магазин, оказалось, что он к нему не подходит по размеру. После этого аль-Мактум решил передернуть затвор, но снова потерпел неудачу — механизм заклинило.

«А кто у нас отвечал за подготовку подарков высокой принимающей стороне? Правильно, новоиспеченный руководитель «Укроборонпрома» (Юрий) Гусев. Как выяснилось, идиот. Профессиональный», — приводит РИА ФАН слова Ирины Гавриловой.

Школьница спровоцировала языковой скандал на Украине
«Рамблер» писал, что ранее на Украине заявили, что государственный оборонно-промышленный концерн «Укроборонпром» выигрывает позиции у России на внешних рынках.
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В мире , Ирина Гаврилова , Владимир Зеленский , Укроборонпром , РИА ФАН
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