Представители стран Евросоюза могут согласовать введение санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным , пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

По информации агентства, ограничения, вероятнее всего, не коснутся крупных российских предпринимателей, так как Европа "опасается сжигать все мосты с Москвой ", но их целью могут стать ряд должностных лиц и организаций.

Для вступления санкций в силу, эту меру должны одобрить все 27 стран Евросоюза. Сейчас, как отмечает агентство, идея пользуется в ЕС "широкой поддержкой". В частности, за ужесточение выступают Польша, Швеция и некоторые прибалтийские страны.

Ранее в Брюсселе заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции. Это произошло после визита в Москву Жозепа Борреля, по мнению которого, Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Причиной роста напряженности, в числе прочих, назвали замену условного срока реальным Алексею Навальному.