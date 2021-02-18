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Москва

Bloomberg сообщил о подготовке Евросоюзом санкций из-за Навального 

РИА Новости 40 минут назад
Представители стран Евросоюза могут согласовать введение санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.
По информации агентства, ограничения, вероятнее всего, не коснутся крупных российских предпринимателей, так как Европа "опасается сжигать все мосты с Москвой", но их целью могут стать ряд должностных лиц и организаций.
Для вступления санкций в силу, эту меру должны одобрить все 27 стран Евросоюза. Сейчас, как отмечает агентство, идея пользуется в ЕС "широкой поддержкой". В частности, за ужесточение выступают Польша, Швеция и некоторые прибалтийские страны.
Ранее в Брюсселе заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции. Это произошло после визита в Москву Жозепа Борреля, по мнению которого, Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Причиной роста напряженности, в числе прочих, назвали замену условного срока реальным Алексею Навальному.
МИД обвинил Германию в сокрытии информации о Навальном
Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва готова к разрыву отношений, если Евросоюз введет санкции, создающие риски для экономики страны. Европейским партнерам также порекомендовали не вмешиваться во внутренние дела других стран и заняться своими проблемами.
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В мире , Видео , Алексей Навальный , Сергей Лавров , МИД , ЕС , Bloomberg
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