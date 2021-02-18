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Москва

Украина расширила черный список музыкантов «Хора Турецкого» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
На Украине 11 музыкантов из «Хора Турецкого» объявлены угрожающими нацбезопасности
Фото: РИА Новости
Украинское министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло 11 российских музыкантов из «Хора Турецкого» в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности.
Список в четверг пополнили два музыканта коллектива, Борис Горячев и Евгений Кульмис, передает ТАСС со ссылкой на сообщение украинского ведомства.
До этого в черный список были внесены девять других музыкантов из «Хора Турецкого»: Михаил Турецкий, Игорь Зверев, Евгений Тулинов, Армен Григорян, Вячеслав Фреш, Павел Бердников, Алексей Александров, Михаил Кузнецов, Олег Бляхорчук.
Сейчас в списке находятся 178 человек, среди них — Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели, Василий Лановой и другие.
Ранее пресс-секретарь МИД Украины сообщал, что ведомство намерено инициировать запрет на въезд в страну российскому телеведущему Тиграну Кеосаяну после его визита в Донецк.
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В мире , Александр Розенбаум , Игорь Зверев , Павел Лунгин , Зураб Церетели , Василий Лановой , Павел Бердников , Армен Григорян , Лев Лещенко , Валентина Талызина , Тигран Кеосаян , Алексей Александров , Михаил Кузнецов , Наталья Варлей , Михаил Турецкий , Карен Шахназаров , Никита Михалков , МИД , Минкультуры , СБУ , ИТАР-ТАСС
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