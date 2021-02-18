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Украина пожалуется в ООН из-за форума «Русский Донбасс» 

Lenta.ru 1 час назад
Украина пожалуется в ООН из-за форума «Русский Донбасс»
Фото: РИА Новости
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица пожалуется на Россию на ближайшем заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) из-за проведения форума «Русский Донбасс». Об этом он заявил в интервью порталу Lb.ua.
По его словам, сам факт проведения форума не требует созыва заседания Совета Безопасности ООН, но заслуживает фиксации в международных документах, которые должны быть приняты ГА с целью оказать давление на Россию. «Там мы сможем, не имея ограничений во времени, рассказать все о ходе событий на фронте», — сказал Кислица.
Форум «Русский Донбасс» состоялся в Донецке 28-29 января. Нам нем около 400 представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) приняли одноименную доктрину. Она должна стать новой «платформой идеологического устройства», отражающей исторические связи региона с Россией.
После этого первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук обвинил Россию в стремлении создать в регионе русские национальные квазигосударства. «На такую политику и концепцию Украина никогда не согласится», — сказал политик.
Согласно официальной позиции Киева, закрепленной в «законе о реинтеграции Донбасса», Россия является страной-агрессором, начавшим боевые действия на юго-востоке Украины, а власти ДНР и ЛНР — ее марионеточными правительствами на оккупированных территориях. Москва настаивает на своей полной непричастности к конфликту и считает его внутренним делом Украины.
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В мире , Леонид Кравчук , Сергей Кислица , Генассамблея ООН , Совбез ООН , ООН , Донецк , Донецкий
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