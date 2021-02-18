Поляки выступили за вакцинацию «Спутником V» 

Читатели интернет-портала Interia осудили власти Польши за отказ от использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и призвали разделять здоровье и политику. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщал «Рамблер», «Спутник V» — первая в мире вакцина от COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России . Промежуточные итоги третьей фазы ее клинических испытаний показали эффективность вакцины в 91,6%.

Жители Польши обвинили власти страны в русофобии и назвали «верхом глупости» нежелание использовать российский препарат для вакцинации населения.

«А может, договориться с Москвой, производить «Спутник» в Польше и экспортировать его в другие страны?» — поинтересовался один из читателей Interia.

Другой читатель сравнил вакцину с российским газом и высказал мнение, что она в итоге попадет в Польшу, но не напрямую, а из Германии.

«Мы будем покупать вакцину у немцев, как российский газ», — отметил он.

Также читатели издания указали на то, что «уже 30 лет официальная идеология предписывает ненавидеть Россию», и упрекнули власти страны в готовности подвергнуть граждан болезням и смерти, лишь бы не покупать «русские вакцины».

Пользователи также обратили внимание на то, что, если бы после вакцинации «Спутником V» проявлялись какие-либо побочные эффекты, то информация об этом была бы уже растиражирована СМИ, и пришли к выводу, что «вакцина хорошая».