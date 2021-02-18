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Экс-вице-президент ПАСЕ вступилась за «Спутник V» 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Экс-вице-президент ПАСЕ вступилась за «Спутник V»
Фото: COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Pres
Чешский политик и бывший вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Анна Чурдова ответила критикам вакцины российского производства «Спутник V».

Лучше умереть с США, чем жить с Россией? Серьёзно? На первом месте должна стоять человеческая жизнь, а далеко позади — прибыли, — заявила Чурдова в интервью изданию Parlamentní Listy.

Она напомнила о подтверждённых результатах эффективности российской вакцины, указывающие также и на её эффективность. Чурдова также отметила, что может привиться «Спутником V», а отказ некоторых стран от этого препарата, по её мнению, может принести только вред.
Ранее читатели польского интернет-издания Interia выступили с критикой политики правительства в отношении вакцины «Спутник V» и призвали власти страны начать диалог с Москвой о поставках российского препарата в Польшу.
Как сообщал NEWS.ru, разработчики вакцины «Спутник V» предложили ускорить массовые поставки «Спутника V» в Европу, задействовав производственные мощности на местах после одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).
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Комментарии
В мире , Анна Чурдова , Совет Европы , Берлин , Варшава , Германия , Москва , Польша
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