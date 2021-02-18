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Умерла участница Stereo Total Франсуаза Кактуз 

ТАСС 1 час назад
Умерла певица Франсуаза Кактуз
Фото: © imago images/BRIGANI-ART via Reuters Connect
Французская певица, участница франко-германского дуэта Stereo Total, Франсуаза Кактуз умерла на 58-м году жизни. Об этом в четверг сообщил телеканал BFM.
По его данным, причиной смерти певицы стало онкологическое заболевание. Как напоминает телеканал, Кактуз, настоящая фамилия которой Ванхов, основала группу Stereo Total совместно с германским исполнителем Брезелем Гёрингом в 1993 году в Берлине. Одной из наиболее известных песен дуэта является кавер-версия на композицию "I Love You, Oh No!" японской группы The Plastics. Всего дуэт записал 14 альбомов.
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В мире , Берлин , Германия
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