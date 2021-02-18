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Москва

Обзор иноСМИ: Турция и Украина решили дружить против России 

Елена Прошина 46 минут назад

«Опустошенная земля»: упадок Донбасса в цифрах

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung рассказала о глубоком экономическом спаде в ДНР и ЛНР и побеге оттуда более половины довоенного населения. До начала конфликта в Донецкой и Луганской областях жили 3,7 миллиона человек, сейчас — всего 1,8 миллиона.
По данным газеты, в Донецке пустует более чем 40 процентов жилплощади, а рождаемость в Донецке и Луганске продолжает снижаться каждый год. Большинство из оставшихся в Донбассе — пенсионеры. Они страдают из-за пандемии и блокировки переходов в контролируемые Киевом районы: только там выплачивают украинские пенсии, пособия на ребенка и оформляют различные документы.

В Саудовской Аравии прониклись философией Путина

Автор саудовского издания Asharq Al-Awsat Мушари аз-Зайиди рассказал, что президент России Владимир Путин — сторонник пассионарной теории этногенеза Льва Гумилева. Журналист отметил, что в этой теории важное место занимает жертвоприношение ради общественных, а не личных целей.

«Путин считает, что Россия находится на стадии эволюции в отличие от многих западных стран, которые стареют и находятся на грани исчезновения», — отметил автор.

Гумилев предполагал, что рождение или смерть этносов зависят от пассионарности и пассионариев, людей с повышенной жизнеспособностью и готовых жертвовать собой ради того, во что верят.

Турция и Украина объединятся против России в Черном море

Украина и Турция активно наращивают военное сотрудничество с 2014 года: сейчас у стран более 30 совместных проектов в области вооружений и авиации.
Как пишет «ИноСМИ» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung, обе страны заинтересованы в противостоянии России в Черном море.
Немецкая газета отметила, что Турции удалось вывести свою военную промышленность на новый уровень, но производство двигателей остается слабым местом Анкары. Здесь на помощь приходит Украина, где в советские время производили все типы двигателей. По версии FAZ, Турция, как и Украина, чувствует для себя угрозу из-за изменившегося соотношения сил в Черном море: военные системы России в Крыму способны охватывать все черноморские регионы.

Западный бойкот способен уничтожить Олимпиады

Обозреватель The Washington Post Чарльз Лейн считает, что Олимпиады перестанут проводить, если западные страны бойкотируют зимные Игры-2022 в Китае. Он напомнил, что Китай обвиняют в создании лагерей для уйгуров, а также давлении на Гонконг и Тайвань.
Лейн отметил, что подавляющая часть спортсменов приезжают на зимние Игры из США, Канады и стран Западной Европы. Если эти страны объявят бойкот ОИ, Игры превратятся в «неконкурентоспособный фарс», поэтому угрозы могут повлиять на КНР. По мнению Лейна, если угрозами все не ограничится, китайцы будут бойкотировать Олимпиады в ответ и в итоге ОИ перестанут существовать вообще.

Украинцы потребовали дать Саакашвили премьерство

Украинцы разместили на сайте главы государства петицию с призывом назначить экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской области Михаила Саакашвили премьер-министром Украины. Об этом рассказали «Вести».
Автором петиции выступил глава компании «Морф плюс» Дмитрий Андреевский. «В срочном порядке назначить премьер-министром Украины Саакашвили Михаила Николозовича, для спасения нашей любимой страны», — подчеркивается в тексте петиции.
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В мире , Видео , Лев Гумилев , Михаил Саакашвили , Владимир Путин , Washington Post , InoSMI.Ru
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