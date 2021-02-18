Премьер Грузии уходит в отставку 

Гахария, как сообщал «Рамблер», был назначен на должность главы грузинского правительства в сентябре 2019 года. Сегодня он объявил о своем уходе. Причиной принятия такого решения политик назвал разногласия с собственной командой.

«Из-за того, что я не смог договориться с командой по теме (ареста оппозиционера Ники Мелии. — Прим. ред.), я принял решение оставить занимаемую должность», — заявил Гахария в ходе брифинга.

Мелия — председатель партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Вчера Тбилисский городской суд арестовал его по ходатайству прокуратуры . Он обвиняется в организации и руководстве беспорядками и антироссийскими акциями летом 2019 года.