Премьер Грузии уходит в отставку 

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария уходит в отставку. Об этом, как сообщает ТАСС, он объявил сам.
Гахария, как сообщал «Рамблер», был назначен на должность главы грузинского правительства в сентябре 2019 года. Сегодня он объявил о своем уходе. Причиной принятия такого решения политик назвал разногласия с собственной командой.
«Из-за того, что я не смог договориться с командой по теме (ареста оппозиционера Ники Мелии. — Прим. ред.), я принял решение оставить занимаемую должность», — заявил Гахария в ходе брифинга.
Мелия — председатель партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Вчера Тбилисский городской суд арестовал его по ходатайству прокуратуры. Он обвиняется в организации и руководстве беспорядками и антироссийскими акциями летом 2019 года.
В июне-августе 2019-го в Тбилиси проходили акции протеста с требованием отставки ряда чиновников, в том числе Гахарии, тогда главы МВД, и спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Поводом для них стало выступление депутата Государственной думы Сергея Гаврилова с места Кобахидзе в рамках заседания Межпарламентской ассамблеи православия. В итоге спикер парламента лишился должности, а Гахария — нет. Некоторое время спустя последний стал премьером.