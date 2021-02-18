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Премьер Грузии уходит в отставку 

Артём Кульша 1 час назад
Премьер Грузии уходит в отставку
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария уходит в отставку. Об этом, как сообщает ТАСС, он объявил сам.
Гахария, как сообщал «Рамблер», был назначен на должность главы грузинского правительства в сентябре 2019 года. Сегодня он объявил о своем уходе. Причиной принятия такого решения политик назвал разногласия с собственной командой.

«Из-за того, что я не смог договориться с командой по теме (ареста оппозиционера Ники Мелии. — Прим. ред.), я принял решение оставить занимаемую должность», — заявил Гахария в ходе брифинга.

Мелия — председатель партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Вчера Тбилисский городской суд арестовал его по ходатайству прокуратуры. Он обвиняется в организации и руководстве беспорядками и антироссийскими акциями летом 2019 года.
В июне-августе 2019-го в Тбилиси проходили акции протеста с требованием отставки ряда чиновников, в том числе Гахарии, тогда главы МВД, и спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Поводом для них стало выступление депутата Государственной думы Сергея Гаврилова с места Кобахидзе в рамках заседания Межпарламентской ассамблеи православия. В итоге спикер парламента лишился должности, а Гахария — нет. Некоторое время спустя последний стал премьером.
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В мире , Георгий Гахария , Сергей Гаврилов , Ираклий Кобахидзе , Михаил Саакашвили , Ника Мелия , Генпрокуратура РФ , Госдума , МВД
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