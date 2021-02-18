Отдых за границей подорожал на 50% 

В 2021 году средняя стоимость заграничных туров заметно выше, чем в 2019-м. Об этом сообщает «Коммерсант».

Некоторое время назад платформа Skift представила январский индекс Skift Recovery index, который показывает динамику восстановления туристической активности относительно 2019 года. По итогам января Россия заняла первое место — 61 пункт из 100.

В Aviasales связали это с резким ростом активности на рынке внутреннего туризма, смягчением ограничений, началом вакцинации и большими расстояниями, которые стимулируют перемещение на самолетах.

В «Тинькофф Путешествиях» рассказали, что в январе-феврале 2021-го россияне потратили на 40% меньше денег на билеты, чем январе-феврале 2019-го. В OneTwoTrip сообщили, что в феврале средняя стоимость перелета по России туда-обратно составляет 9,2 тысячи рублей, а в феврале 2019-го составляла 9,3 тысячи.

В OnlineTur.ru рассказали, что сейчас средняя стоимость тура на Мальдивы на майские праздники составляет 390 тысяч рублей (на 52% дороже, чем в 2019-м), в Объединенные Арабские Эмираты — 95 тысяч (+48%), на Занзибар — 195 тысяч (+37%), на Кубу — 162 тысячи (+31%). Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов связал это с высоким спросом и ограниченной перевозкой на многих направлениях.