НАТО примет антироссийскую концепцию 

Вчера, как сообщал «Рамблер», состоялся первый день заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны. По его итогам состоялась пресс-конференция. В ходе нее Столтенберг предложил главам государств и правительств стран НАТО обновить стратегическую концепцию блока.

«Для этого настало время», — высказал он мнение.

По его словам, концепция 2010 года очень хорошо отвечает потребностям альянса, однако требует внесения изменений в связи с изменением обстановки. Столтенберг отметил, что действующая концепция не учитывает, например, изменение климата и подъем Китая.

Также он призвал обновить концепцию в части отношений с Россией — в концепции 2010-го говорится о стратегическом партнерстве с ней, однако с тех пор Москва стала вести себя агрессивно.