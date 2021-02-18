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Москва

НАТО примет антироссийскую концепцию 

Артём Кульша 42 минуты назад
НАТО примет антироссийскую концепцию
Фото: Reuters
Новая стратегическая концепция НАТО будет нацелена на сдерживание России и Китая. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Вчера, как сообщал «Рамблер», состоялся первый день заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны. По его итогам состоялась пресс-конференция. В ходе нее Столтенберг предложил главам государств и правительств стран НАТО обновить стратегическую концепцию блока.

«Для этого настало время», — высказал он мнение.

По его словам, концепция 2010 года очень хорошо отвечает потребностям альянса, однако требует внесения изменений в связи с изменением обстановки. Столтенберг отметил, что действующая концепция не учитывает, например, изменение климата и подъем Китая.
Также он призвал обновить концепцию в части отношений с Россией — в концепции 2010-го говорится о стратегическом партнерстве с ней, однако с тех пор Москва стала вести себя агрессивно.

«Поэтому нам нужно обновить концепцию, подтвердить наши ценности и укрепить связь Европы и Северной Америки», — считает генсек НАТО.

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В мире , Армия , Йенс Столтенберг , НАТО
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