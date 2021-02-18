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Художник на видео по памяти рисует целые города 

Вадим Дроздов 32 минуты назад
Художник из США Стивен Уилтшир по памяти рисует целые города с мельчайшими подробностями. У него аутизм и идеальная фотографическая память. Любой город Стивен может нарисовать за три дня. Тяга к искусству у Стивена проснулась еще в детстве. В 12 лет Стивен детально изобразил железнодорожную станцию Сент-Панкрас, посетив ее всего раз. Уже тогда у мальчика появились фанаты, которые захотели купить его работы. В 15 лет он попал на обложку одного журнала рядом с Дастином Хоффманом, который за год до этого снялся в картине "Человек дождя". Именно этот фильм художник любит больше всего.
В мире , Видео , Дастин Хоффман
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