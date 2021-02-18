Более миллиона жителей штата Техас в США остались без электроснабжения из-за сильнейших снегопадов, которые обрушились на южные районы Соединенных Штатов. О снежном шторме заранее предупреждала Национальная служба погоды США, сообщив, что он затронет несколько штатов. Буря дошла и до Нью-Йорка, также укрыв его снегом на 30 сантиметров. В восьми штатах объявлено чрезвычайное положение. Закрыты аэропорты, на дорогах снежные заносы, линии электропередачи обледенели, без света остались более 4 миллионов американцев. В Хьюстоне прогнозируют рекордное похолодание за последние 120 лет. Покрылась льдом река Миссисипи. Из-за непогоды погибли уже по меньшей мере 10 человек.
Снежный апокалипсис в Техасе сняли на видео
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