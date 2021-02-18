Фальшивые вакцины от коронавируса нашли в Мексике 

В Мексике была обнаружена партия фальшивых вакцин от коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Министерство безопасности и гражданской защиты страны уточнило, что ложный препарат был обнаружен в штате Нуэво-Леон. В ведомстве добавили, что по результатам проверки были задержаны шесть человек.
"Применение этого типа иммунизации ставит под угрозу здоровье населения", — подчеркнули в министерстве.
Там также призвали граждан быть бдительными и проходить вакцинацию только в госцентрах. Ранее десятки тысяч доз поддельной вакцины от COVID-19 продали пациентам в Эквадоре. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 110,3 млн заболевших, свыше 85,1 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли.
В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Его назвали "Спутник V". 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название "ЭпиВакКорона". Ее разработал новосибирский центр "Вектор".