Борьба с мутациями: добавят ли в вакцину от коронавируса третью дозу 

Для полной защиты от COVID-19 может понадобиться третья доза вакцины, сообщила "Газете.Ru" врач-инфекционист Лилия Баранова. "Если будет установлено, что препарат не справляется с новыми штаммами коронавируса, то вполне вероятно, что разработают дополнительный компонент, который установит иммунитет против этих видов. Вирусы мутируют постоянно, и под их изменения корректируется и вакцина", — сказала медик. При этом она добавила, что чаще всего обновляют сам препарат, а не делают дополнительную прививку уже имеющимся. "Просто в зависимости от новых штаммов саму основу вакцины меняют ежегодно или раз в несколько лет — так, например, происходит с гриппом или полиомиелитом", — заметила Баранова. Тем не менее она подчеркнула, что точных доказательств того, что нынешние вакцины от коронавируса не справятся с мутациями, нет. Инфекционист Анна Баландина уверена, что третья доза вакцины понадобится только в том случае, если изменения SARS-CoV-2 затронут его "точку приложения". "То есть если он сможет проникать в клетки новым путем и надо будет этот путь пресечь", — уточнила эксперт в беседе с "Газетой.Ru". Терапевт клиники "Семейная" Александр Лаврищев между тем считает, что серьезные мутации коронавируса возможны только в лабораторных условиях. "Об этом еще ранее говорил Билл Гейтс. Мир изменился до неузнаваемости, и кто-то со злым умыслом может использовать эту идею против человечества, может добавить новые свойства SARS-CoV-2, и мы вновь столкнемся с пандемией", — сообщил врач "Газете.Ru". Он подчеркнул, что в теории вакцина может хуже реагировать и на естественную мутацию коронавируса. "Когда вирус мутирует, он меняет белки на своей поверхности, что может привести к худшей результативности прививок. Но на сегодняшний день неизвестно ни одного случая, чтобы на новых штаммах коронавируса не было того самого S-белка, к которому все вакцины вырабатывают иммунитет", — объяснил специалист. Вирусолог Центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Бутенко заявил "Газете.Ru", что пока разработчики вакцины не думают о необходимости третьей дозы. "На лабораторных испытаниях мы убедились в эффективности двухкратной прививки, и пока серьезных мутаций вируса не предполагается", — добавил он. По словам специалиста, изменения в SARS-CoV-2 происходят лишь в пределах возникновения новых штаммов, а не новых видов. "Да, трехфазовые вакцины в практике используются — например, от энцефалита. Но все-таки вряд ли разработчики препарата от коронавируса пойдут по этому пути. Скорее всего, либо сделают вакцину от нового доминирующего штамма, либо изготовят поливалентную вакцину, включающую в себя сразу три-четыре генетических варианта вируса", — заключил Бутенко. Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что проблема эффективности вакцин против новых штаммов коронавируса вызывает беспокойство. "Это большой вопрос, решение которого пока не ясно", — сказал в интервью изданию Agence France-Presse директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он не исключил появления других, более проблемных мутаций коронавируса. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, рассуждая о появлении новых штаммов коронавируса в интервью телеканалу CBS News, предположил, что в будущем может понадобиться третья доза вакцины. "Сейчас идет обсуждение, нужно ли нам просто добиться очень высокого охвата текущей вакциной или нам нужна точно такая же третья доза", — отметил он. Гейтс допустил, что в мире появится усовершенствованная вакцина к тому времени, когда новые штаммы коронавируса доберутся до США. Напомним, что в настоящее время от коронавируса применяется двухфазовая прививка. Если пренебречь вторым этапом вакцинации, иммунитет к инфекции может не выработаться, сообщала РИА "Новости" заведующая отделением в иерусалимской клинике Хадасса, профессор-иммунолог Полина Степенская. Терапевт Марина Казакова поясняла "Газете.Ru", что у каждой вакцины своя схема выработки иммунного ответа, которая тщательно исследовалась в клинических испытаниях. "Если не выполнить эту схему — никто не даст гарантий, что сформируется иммунитет к болезни", — подчеркивала она.
Борьба с мутациями: добавят ли в вакцину от коронавируса третью дозу
Фото: Газета.Ru
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В мире , Ханс Клюге , Марина Казакова , Билл Гейтс , Александр Бутенко , Анна Баландина , ВОЗ , Microsoft , Газета.Ru , РИА Новости , CBS , США
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