Трамп прервал длительное молчание и выступил в эфире Fox News 

Экс-президент США Дональд Трамп впервые выступил в СМИ, нарушив длительное молчание с момента ухода с должности главы государства.

Политик в эфире Fox News выразил соболезнования в связи со смертью радиоведущего Раша Лимбо. "Вокруг не так много легенд, но он — легенда. Он очень сильно любил эту страну. Он очень сильно любил людей этой страны", — цитирует Трампа The Hill

Раш Лимбо скончался в возрасте 70 лет от рака легких. Его считают одной из самых влиятельных медиафигур в истории США. В своих программах радиоведущий отстаивал интересы консервативно настроенных слоев населения. В январе 2021 года Лимбо сравнил участников штурма Капитолия с героями Войны за независимость.