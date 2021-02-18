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Трамп прервал длительное молчание и выступил в эфире Fox News 

Российская Газета и ещё 1 11 минут назад
Трамп прервал длительное молчание и выступил в эфире Fox News
Фото: AP Photo/Gerald Herbert
Экс-президент США Дональд Трамп впервые выступил в СМИ, нарушив длительное молчание с момента ухода с должности главы государства.
Политик в эфире Fox News выразил соболезнования в связи со смертью радиоведущего Раша Лимбо. "Вокруг не так много легенд, но он — легенда. Он очень сильно любил эту страну. Он очень сильно любил людей этой страны", — цитирует Трампа The Hill.
Раш Лимбо скончался в возрасте 70 лет от рака легких. Его считают одной из самых влиятельных медиафигур в истории США. В своих программах радиоведущий отстаивал интересы консервативно настроенных слоев населения. В январе 2021 года Лимбо сравнил участников штурма Капитолия с героями Войны за независимость.
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В мире , Дональд Трамп , Fox News , США
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