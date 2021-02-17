В Венесуэле начинается вакцинация населения «Спутником V» 

Власти Венесуэлы планируют начать вакцинацию населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщил на пресс-конференции 17 февраля президент страны Николас Мадуро.
По его словам, к вакцинации планируется приступить уже в четверг, 18 февраля. Первыми прививку смогут получить медицинские работники.
«Благодаря сотрудничеству между Россией и Венесуэлой мы сможем гарантировать здоровье нашего народа», — заявил Мадуро.
Напомним, в октябре две тысячи добровольцев в Венесуэле приняли участие в третьей фазе клинических испытаний вакцины «Спутник V», поставленной в республику для этих целей Российским фондом прямых инвестиций. 13 февраля в Венесуэлу поступила первая партия препарата для массовой вакцинации населения страны.