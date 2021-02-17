В Венесуэле начинается вакцинация населения «Спутником V» 

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Власти Венесуэлы планируют начать вакцинацию населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщил на пресс-конференции 17 февраля президент страны Николас Мадуро.

По его словам, к вакцинации планируется приступить уже в четверг, 18 февраля. Первыми прививку смогут получить медицинские работники.

«Благодаря сотрудничеству между Россией и Венесуэлой мы сможем гарантировать здоровье нашего народа», — заявил Мадуро.