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В Венесуэле начинается вакцинация населения «Спутником V» 

ИА Regnum 1 час назад
В Венесуэле начинается вакцинация населения «Спутником V»
Фото: РИА Новости
Власти Венесуэлы планируют начать вакцинацию населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщил на пресс-конференции 17 февраля президент страны Николас Мадуро.
По его словам, к вакцинации планируется приступить уже в четверг, 18 февраля. Первыми прививку смогут получить медицинские работники.

«Благодаря сотрудничеству между Россией и Венесуэлой мы сможем гарантировать здоровье нашего народа», — заявил Мадуро.

Напомним, в октябре две тысячи добровольцев в Венесуэле приняли участие в третьей фазе клинических испытаний вакцины «Спутник V», поставленной в республику для этих целей Российским фондом прямых инвестиций. 13 февраля в Венесуэлу поступила первая партия препарата для массовой вакцинации населения страны.
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В мире , Российский фонд прямых инвестиций , Венесуэла
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