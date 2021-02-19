В Венесуэле стартовала массовая вакцинация «Спутником V»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в стране началась вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V».
«Этот четверг, 18 февраля, — исторический день, потому что сегодня началась вакцинация всех медработников страны «Спутником V», самой безопасной вакциной в мире», — цитирует ТАСС Мадуро.
По его словам, первой в стране привилась врач Гленди Риверо из города Лос-Текес в штате Миранда.
Ранее Мадуро подтвердил, что планирует привиться от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V».