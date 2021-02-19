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В Венесуэле началась вакцинация «Спутником V» 

RT на русском и ещё 5 29 минут назад
В Венесуэле стартовала массовая вакцинация «Спутником V»
Фото: Reuters
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в стране началась вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V».

«Этот четверг, 18 февраля, — исторический день, потому что сегодня началась вакцинация всех медработников страны «Спутником V», самой безопасной вакциной в мире», — цитирует ТАСС Мадуро.

По его словам, первой в стране привилась врач Гленди Риверо из города Лос-Текес в штате Миранда.
Ранее Мадуро подтвердил, что планирует привиться от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V».
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В мире , Николас Мадуро , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
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