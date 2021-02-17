В ЕС захотели проверить предприятия по выпуску «Спутника V» 

Для получения разрешения на применение российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе необходимы инспекции предприятий по ее производству. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.
«Они не производят вакцину в Европе, поэтому, безусловно, должен быть процесс инспекций их производственных площадок», — сказала фон дер Ляйен, отметив, что один из ключевых моментов для поставок в ЕС — это «стабильный и высококачественный процесс производства».
Глава Еврокомиссии подчеркнула, что российский производитель «Спутника V» еще не обращался за рыночным разрешением на поставки в ЕС в Европейское агентство лекарственных средств.
«Если он захочет это сделать, он должен предоставить полный объем информации», — отметила она.
Ранее, как сообщал «Рамблер», премьер-министры стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) обсудили возможность применения российской вакцины. Премьер-министр Словакии Игор Матович призвал освободить вакцину от политики.