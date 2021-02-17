В ЕС захотели проверить предприятия по выпуску «Спутника V» 

«Они не производят вакцину в Европе, поэтому, безусловно, должен быть процесс инспекций их производственных площадок», — сказала фон дер Ляйен, отметив, что один из ключевых моментов для поставок в ЕС — это «стабильный и высококачественный процесс производства».