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Москва

В ЕС захотели проверить предприятия по выпуску «Спутника V» 

Вероника Полынина 17 минут назад
Для получения разрешения на применение российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе необходимы инспекции предприятий по ее производству. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

«Они не производят вакцину в Европе, поэтому, безусловно, должен быть процесс инспекций их производственных площадок», — сказала фон дер Ляйен, отметив, что один из ключевых моментов для поставок в ЕС — это «стабильный и высококачественный процесс производства».

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что российский производитель «Спутника V» еще не обращался за рыночным разрешением на поставки в ЕС в Европейское агентство лекарственных средств.
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«Если он захочет это сделать, он должен предоставить полный объем информации», — отметила она.

Ранее, как сообщал «Рамблер», премьер-министры стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) обсудили возможность применения российской вакцины. Премьер-министр Словакии Игор Матович призвал освободить вакцину от политики.
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В мире , Видео , ЕС , Еврокомиссия , ИТАР-ТАСС
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