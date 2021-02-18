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Кравчук обвинил Россию в реальной войне против Украины 

Lenta.ru и ещё 7 2 часа назад
Кравчук обвинил Россию в реальной войне против Украины
Фото: ТАСС
Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Россия в Донбассе ведет против Украины «реальную войну» и нарушает режим тишины. Об этом сообщает «24 канал».
По его словам, вещи нужно называть своими именами. «Когда мы говорим о войне на Донбассе, нельзя говорить "они нас провоцируют и стреляют, убивают". Это странная формулировка. Мы должны говорить "они ведут против Украины реальную войну, нарушают договоренности о всеобъемлющей тишине", а не "провоцируют"», — сказал Кравчук.
Он выразил уверенность, что Украина должна действовать жестко, активно и системно, и не идти на уступки.
12 февраля спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».
Ранее Кравчук дал интервью «Ленте.ру». В нем он заявил, что перспективы реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе могли быть куда масштабнее. «Надо, чтобы и Россия определилась более точно со своей позицией. Она почему-то пытается присвоить себе роль наблюдателя в "минском процессе"», — посетовал он.
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.
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Комментарии 6
В мире , Алексей Арестович , Леонид Кравчук , Lenta.ru
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