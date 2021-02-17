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США внесут $200 млн в бюджет ВОЗ 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
США внесут $200 млн в бюджет ВОЗ
Фото: Reuters
США внесут в бюджет Всемирной организации здравоохранения $200 млн к концу февраля. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

"США намерены к концу месяца выплатить ВОЗ порядка 200 млн долларов в рамках своих финансовых обязательств", — сказал Блинкен.

Госсекретарь добавил, что Вашингтон намерен работать с партнерами над реформированием ВОЗ, а также поддержать глобальную повестку в области здравоохранении. Ранее США выразили обеспокоенность первоначальными выводами ВОЗ о появлении коронавируса.
21 января президент США Джо Байден подписал указ о возвращении страны во Всемирную организацию здравоохранения. Процесс выхода страны из ВОЗ начал в июле прошлого года Дональд Трамп.
В конгресс было выслано официальное уведомление. Выход из организации должен был завершиться в июле 2021 года.
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В мире , Энтони Блинкен , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ВОЗ , ИТАР-ТАСС , США
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