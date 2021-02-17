"Дамбу на Северо-Крымском канале на Украине намерены достроить. Есть определенные вопросы, касающиеся укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду в Крым. Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107-м км канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды в Крым, а с другой, позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины", — сообщил Кориневич. При этом чиновник подчеркнул, что Украина не восстановит подачу воды на полуостров до момента его "деоккупации". "Никакой воды в Крым до "деоккупации", — отметил он.